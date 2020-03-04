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04.03.20 15:24

Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

Усиленный режим дезинфекции транспортных объектов будет продолжаться независимо от того, распространится ли новая коронавирусная инфекция в Украине.

Дезинфекция транспорта будет продолжаться вне зависимости от распространения коронавируса в Украине, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Что касается дезинфекции транспорта, еще 3 февраля было принято распоряжение Кабмина, которым утвержден национальный план. Там четко прописано, что органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти вместе с субъектами хозяйствования должны обеспечить усиленный режим дезинфекции транспортных объектов, массового пребывания людей, как одного из профилактических элементов предотвращения распространения ОРВИ, в том числе и коронавируса", - сообщил он.

По словам Ляшко, эти меры являются обоснованными в сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, и независимо от того, будет ли у нас распространение коронавирусной инфекции или не будет - такие меры будут положительно влиять и уменьшать количество других ОРВИ.

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