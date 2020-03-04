Оккупационный "суд" признал крымскотатарского правозащитника Машарипова "террористом" и отправил его в психбольницу

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

"Ялтинским городским судом вынесено постановление о применении в отношении Юнуса Машарипова принудительных мер медицинского характера в стационаре с интенсивным наблюдением. Защита намерена обжаловать это решение в апелляции", - сообщил адвокат Машарипова Алексей Ладин.

Напомним, 27 сентября 2017 года неизвестные напали на ялтинца Юнуса Машарипова. Избили, а затем доставили в здание управления ФСБ в оккупированной Ялте, где его допрашивали о частых поездках на материковую Украину.

Против него возбудили уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывных устройств, которые, как утверждается в материалах дела, Юнус Машарипов изготовил сам и перевез их на участок местности на Севастопольском шоссе в 50 м от храма Святого Архистратига Михаила Русской православной церкви, расположенного в поселке Ореанда в Ялте. С их помощью он якобы планировал поджечь лес на территории оккупированной Ялты, чтобы "дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе".

27 сентября 2017 года Ялтинский "суд" арестовал Машарипова. Во время заседания обвиняемый заявил о пытках, однако реакции суда не последовало. От дачи показаний Машарипов отказался по 51-й статье Конституции.

Врачи Крымской республиканской психиатрической больницы признали Машарипова "невменяемым".

В заявлении, которое он передал из СИЗО оккупированного Крыма в 2017 году, он рассказал, что с 2014 года занимался правозащитной деятельностью, "сообщая организациям о нарушениях прав детей, инвалидов, пенсионеров". После этого Машарипова начали избивать и пытать электрическим током. Активист подробно описал в письме, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые, по словам Машарипова, были получены под пытками, он указал, что являлся "агентом СБУ и выполнял их задания". Его заставили повторить показания под камеру, сняв при этом несколько дублей". Текст заявления он направил действовавшему тогда президенту Украины - Петру Порошенко и экс-руководителю управления ФСБ по Крыму и Севастополю Виктору Палагину. 1 декабря 2017 года эта информация была опубликована рядом украинских и российских изданий.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Юнуса Машарирова политзаключенным.

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