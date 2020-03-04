Поддерживаем реформирование органов прокуратуры под руководством генпрокурора Рябошапки, - Консультативная миссия ЕC

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице миссии в фейсбуке.

"Консультативная миссия ЕС в Украине активно поддерживает реформирование Офиса Генерального прокурора и считает, что реформа под руководством действующего Генерального прокурора, которая сейчас проходит, является одним из самых всесторонних и содержательных усилий по реформированию в секторе гражданской безопасности за последние годы. В частности это включает текущий процесс аттестации. Несмотря на то, что Офис Генерального прокурора является ключевой институцией в системе уголовного правосудия, Миссия поддерживает значимые шаги по реформированию для перезагрузки прокуратуры в Украине, чтобы сделать ее открытой, независимой и прозрачной", - говорится в заявлении, опубликованном в среду.

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Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".