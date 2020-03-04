Рада, возможно, соберется на внеочередное заседание завтра для решения вопроса об увольнении Рябошапки, - "слуга народа" Корниенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"После отчета (Рябошапки. - Ред.) нет в повестке дня вопроса о принятии решения (об отставке- ИФ), поэтому созывается внеочередное заседание касательно Рябошапки на завтра", - сообщил он.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметил, что на данный момент идёт сбор подписей депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Чтобы оно состоялось, необходимо письменное согласие 150 народных депутатов.

"Идёт сбор подписей депутатов о внеочередном заседании Верховной Рады. Насколько я предварительно поговорил со спикером, единственная возможность завтра это провести - это 18:30", - добавил Корниенко.

Корниенко сообщил, что по состоянию на 13:30 среды, уже порядка 70 парламентариев подписало постановление о необходимости проведения внеочередного заседания Верховной Рады и что шансы собрать необходимый 150 подписей за это достаточно велики. Он также добавил, что постановление за выражение недоверия Генеральному прокурору поддержало уже 227 народных депутатов.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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