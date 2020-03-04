"В нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией", - Зеленский об отставке Скалецкой

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил руководителя ведомства Зоряну Скалецкую за то, что оставалась с людьми в пгт Новые Санжары Полтавской области.

"Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля", - отметил Зеленский.

Глава государства заверил, что ситуация с коронавирусом в Украине находится под контролем.

"Отдельная тема - это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме", - сказал Зеленский.

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