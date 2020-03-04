Пенсионный фонд - неэффективная машина, которая на свое содержание проедает 5 млрд грн, - Зеленский

Об этом он заявил во время внеочередного заседания в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Более 11 млн пенсионеров. Реальный план о поднятии их пенсий, он к сожалению, может он есть где-то, но коммуникационно он отсутствует, мы ничего не слышали. Общество об этом ничего не слышало. Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тыс. грн, индексация пенсий сейчас не проведена. Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока что не реализована", - сообщил Зеленский.

По его словам "Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 млрд грн".

"На фоне этого пенсионеры и другие социально незащищенные категории граждан имеют только один вопрос: "а за что так с нами и что с нами будет дальше?", - добавил глава государства.

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