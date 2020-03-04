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04.03.20 16:54

Задержан освобожденный из плена "ДНР" Бражников, участвовавший в пытках украинцев, - СБУ

Следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении освобожденному в декабря 2019 года украинскому гражданину, уличенному в истязании соотечественников во время удержания в тюрьме "ДНР".

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Этот гражданин во время пребывания в тюрьме "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника обнаружили и изъяли вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР", они будут приобщены к делу.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В СБУ не указали фамилии задержанного, но вероятнее всего речь идет о Евгении Бражникове, об участии в пытках которого говорил другой освобожденный из плена наемников РФ Вячеслав Асеев.

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