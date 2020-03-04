Главой МИД будет Кулеба, а вице-премьером по евроинтеграции - Пристайко, - "слуга народа" Верещук

Об этом сообщила журналистам глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

При этом, по ее информации, действующий глава МИД Вадим Пристайко не уходит из правительства - он займет должность, которую сейчас занимает Кулеба, то есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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"Отдельно будет министр обороны проголосован и министр иностранных дел. Вы увидели, что нельзя голосовать за одного человека в качестве вице-премьера по вопросам европейской интеграции и министра иностранных дел. Поэтому главой МИД будет Кулеба, а министром по вопросам европейской интеграции будет Пристайко", - сказала Верещук

"Мы будем голосовать пакетно, но с перечнем должностей и фамилий. То есть те фамилии, которые будут прочитаны - они будут проголосованы", - добавила депутат.

Она сообщила, что переговорный процесс по назначениям в Кабинет министров еще продолжается. "Не хватает министра образования, министра культуры и МинАПК, то есть экономики", - отметила Верещук, пишет Интерфакс-Украина