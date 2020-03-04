Уманский подал декларацию как претендент на должность министра финансов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
Согласно декларации, Уманский прошлом году заработал 303 тыс. грн в качестве заработной платы в "Укргазбанка" и еще 40 тыс. Грн - в ООО "Процар".
Он также задекларировал более 95 тыс. грн на счетах в "Укргазбанка".
41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов - в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.