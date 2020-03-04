Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.03.20 17:15

Дарю правоохранителям календарь, чтобы напомнить: уже весна, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже 6 органов, которые должны обеспечивать правосудие.

Дарю правоохранителям календарь, чтобы напомнить: уже весна, - Зеленский

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы подарить нашим правоохранительным органам два подарка. Первый - это календарь. Он должен напомнить вам, что на улице уже весна", - подчеркнул он.

"Второй - Уголовный кодекс Украины, есть подозрение, что у некоторых его нет, к сожалению", - добавил он.

Зеленский выразил надежду, что у правоохранителей он станет настольной книгой. 

"На встрече летом правоохранительные органы говорили единогласно: "У нас все есть. Нужна только политическая воля". Политическая воля, что это такое? Я вам ее дал ,возмите ее. Вы ее получили. ... ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура, у нас 6 уже органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Нардеп от "Голоса" Железняк - Зеленскому: "Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло"

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100