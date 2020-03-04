Бюджет на 2020 год следует пересмотреть, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

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Шмыгаль пояснил, что госбюджет на 2020 год следует пересмотреть для увеличения социальных выплат населению.

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам нужно браться незамедлительно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть государственный бюджет на 2020 год в части увеличения выплат и пенсий для простых украинцев", – сказал он.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

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