Украине нужна комплексная программа на случай распространения коронавируса, - Шмыгаль (обновлено)

Об этом он сказал с трибуны парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На базе этой программы будет можно создать единую систему защиты населения от биологических, климатических и техногенных угроз.

"У Украины должна быть комплексная программа на случай распространения вируса, и она станет первым кирпичом в строительстве единой эффективной системы защиты населения от биологических, климатических и техногенных угроз", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в Украине зафиксировали один случай заболевания короновирусной инфекции.

В этом контексте Шмыгаль отметил, что в каждой области уже определены медицинские учреждения, которые могут принять потенциальных больных в Украине, проинформированы семейные и другие врачи. Он напомнил, что в стране - 12 тысяч койкомест в инфекционных больницах и около 2,5 тыс. инфекционных боксов.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

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