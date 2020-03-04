Укрепление гривни не отобразилось на благосостоянии украинцев, - Шмыгаль

Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На сегодня мы увидели только укрепление гривни, которое ударило по промышленности, но никак не отобразилось на благосостоянии украинцев", – сказал Шмыгаль.
Украинцы должны видеть и знать, что государство их защищает", – отметил он.
Шмыгаль также подверг критике реформу таможни и налоговой службы, указав, что она не отразилась на доходах госбюджета.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский предлагает Раде назначить Шмыгаля премьер-министром Украины. ВИДЕО
В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.
Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.
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