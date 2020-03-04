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04.03.20 18:02

Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу бывшего вице-президента Джо Байдена.

блумберг,майкл

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что Блумберг вышел из президентской кампании после того, как не сумел заручиться поддержкой избирателей-демократов по итогам предварительных результатов на праймериз в "супервторник".

Также сообщается, что расходы Блумберга на кампанию превысили полмиллиарда долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что на праймериз Демократической партии США в "супервторник", 3 марта, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси и Массачусетсе победил Байден. Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс одержал победу в родном Вермонте, а также в Колорадо и Техасе.

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