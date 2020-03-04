Посещение делегацией муниципалитетов Сицилии оккупированного Россией Крыма противоречит позиции правительства Италии, - МИД Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Посещение временно оккупированной территоии АР Крым сицилийской делегацией направлено в угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания Европейского Союза, соучредителем которого является Италия", - отметили в МИД.

В МИД напомнили, что во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина решительно осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии во временно оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым. Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и подрывающей суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнули в МИД.

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В министерстве обратили внимание на необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, и отметили неизбежной правовой ответственности за его нарушение.

"Подчеркиваем: любые контакты или сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы", - добавили в МИД.

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