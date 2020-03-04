Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего, - Шмыгаль

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нашими приоритетами останется все, что 29 августа 2019 было озвучено президентом при назначении предыдущего правительства, но не доведено до конца: это продолжение децентрализации, создание благоприятного инвестиционного климата, достижение энергоэффективности, развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры, улучшение качества медицины и образования. И самое важное - укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма. Все эти задачи будет решать новое правительство. Не будем решать - значит, не будет этого правительства, это очевидно", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что новое правительство сохранит и будет развивать те реформы и проекты, которые уже начали реализовывать.

"Речь идет о реформе децентрализации, которой я в должности вице-премьерминистра занимался последние недели, и как председатель облгосадминистрации в Ивано-Франковске занимался последние более чем полгода. Речь о программе "большое строительство", которая должна столкнуть экономику с мертвой точки, разогреть ее и дать толчок для преодоления экономического кризиса, недопущения бюджетного кризиса", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, обязанность нового Кабинета министров Украины - в ближайшее время презентовать стране стратегию и перспективы экономического развития на предстоящие годы.

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"Как вице-премьер, инициировал большую дискуссию о дальнейшей децентрализации, как премьер-министр - предложу провести большую дискуссию о месте Украины на экономической карте мира и путях достижения этой определенной цели", - отметил Шмыгаль.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. "За" проголосовали 355 народных депутатов.

Президент Владимир Зеленский предлагает назначить на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля. В предыдущем правительстве он занимал должность должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

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