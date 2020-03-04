На Волыни начальник таможенного поста "Ковель" попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник таможни в сговоре с посредником, требовали от жителя Волынской области взятку в размере 12 240 долларов, обещая не препятствовать в таможенном оформлении транспортных средств.
Следователи ГБР задержали таможенника с сообщником в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения ими второй части взятки в сумме 5 440 долларов.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.