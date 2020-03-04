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04.03.20 18:44

На Волыни начальник таможенного поста "Ковель" попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

4 марта правоохранители задержали за вымогательство и получение взятки и.о. начальника таможенного поста "Ковель" Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины и посредника (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Волыни начальник таможенного поста Ковель попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР 01

По предварительной информации, чиновник таможни в сговоре с посредником, требовали от жителя Волынской области взятку в размере 12 240 долларов, обещая не препятствовать в таможенном оформлении транспортных средств.

Следователи ГБР задержали таможенника с сообщником в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения ими второй части взятки в сумме 5 440 долларов.

На Волыни начальник таможенного поста Ковель попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР 02

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На Волыни начальник таможенного поста Ковель попался на взятке 12,2 тыс. долл., - ГБР 03

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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