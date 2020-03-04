92-летняя мать журналиста Сергиенко умерла, не дождавшись суда над обвиняемыми в убийстве сына. За два года судьи не допросили ее

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

"Сегодня (3 марта - Ред.) похоронили маму Василия Сергиенко - Нину Андреевну Нищую. Пострадавшую в деле ее сына и важного свидетеля преступления. С момента этого заседания, на котором сорвали допрос Нины Андреевны прошло более двух лет. Ее так и не допросили", - сказано в посте.

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Также под постом продублирована запись адвоката семьи Сергиенко Евгении Закревской от 2017 года:

"Потерпевшая - мама, 90 лет. Уже почти не встает. Но для показаний подняли, посадили на кровать. Сидеть ей трудно, но она держится. Рядом на стуле лекарства.



Запланирован ее допрос по скайпу. Привезти в суд ее уже невозможно... А ее показания очень важны - она ​​очевидец похищения сына. В доме судебный распорядитель, жена Сергиенко и я (приехала из Киева - 150 км). Долгое время налаживают связь с судом, потому что постоянно падает интернет. Какие-то задержки в суде. Час...



Наконец начинаем. Опять проблемы с интернетом.

- Когда мне уже говорить? Я все время сегодня думаю об этом ... тяжело ... не могу...

- Сейчас подождите немного.



Но нет... не сегодня ...

Заявление Мельника (подозреваемого в организации убийства - Ред.) об отказе от обоих адвокатов (Гончар и Алексик) и привлечения третьего. Ходатайство от нового адвоката Oleksandr Shadrin об ознакомлении с материалами дела и конфиденциальное свидание вне суда.



Пробуем объяснить это маме... И она понимает так...



- Они ждут пока я умру, да?".

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Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

По картине, которую на сегодняшний день восстановило следствие, события развивались так. Около 21:00 Сергиенко, как обычно, вышел закрыть ворота на ночь. Здесь ему нанесли первый удар, вероятно, сломав нос и челюсть. Сергиенко был крупным и крепким мужчиной - он не потерял сознание, а успел добежать до порога дома. Его догнали и нанесли второй удар по голове. В это время на пронзительные крики сына во двор выбралась его 87-летняя мать Нина Андреевна. Со сломанной ногой, забыв, что нужно на что-то опереться, добравшись до входной двери, она увидела неизвестных в масках и сына, лежащего в крови.



Пожилая женщина закричала так громко, насколько хватило сил. Умоляла их. Но на нее никто не реагировал. Неизвестные, которые пришли в тот вечер за ее сыном, просто молча поволокли его к машине. Сына везли убивать, а она не могла ему ничем помочь. "Я обижаюсь на свое сердце, что оно пережило такое и не остановилось", - сказала нам Нина Андреевна.

Позднее следствие установит, что Сергиенко поволокли к выходу, загрузили в машину. Затем похитители направились в сторону Выграевского лесного хозяйства. На асфальтированном участке бывшей автозаправки Сергиенко передали двум непосредственным убийцам. Яма-могила была вырыта заранее в 50 метрах от дороги. Но убили журналиста не сразу. Смерть наступила от аспирации крови вследствие черепно-мозговой травмы. При осмотре судебно-медицинским экспертом было обнаружено 19 колото-резаных ран: 17 непосредственно на теле, а еще были с обеих сторон на шее. У него были ребра и подъязычная кость сломаны - она ломается только при удушении. Также по туловищу были нанесены многочисленные раны. Наручники были на руках, ноги связаны изолентой.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации убийства Сергиенко Вадим Мельник, бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

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В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.

26 июня 2019 г. Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

8 января 2020 гю суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко.