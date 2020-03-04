Представление от Шмигаля на назначение нового состава Кабмина поступило в Раду. ДОКУМЕНТ

Скан-копию документа опубликовала народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины станет Михаил Федоров;

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;

Министром социальной политики - Марина Лазебная;

Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;

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Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;

Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;

Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;

Министром юстиции Украины - Денис Малюська;

Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;

Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;

Министром здравоохранения - Илья Емец;

Министром финансов Украины – Игорь Уманский.

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