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04.03.20 19:26

Судью Васалатия, выносившего приговор Януковичу, третий раз отстранили от работы

Судью Оболонского районного суда города Киева Константина Васалатия временно отстранили на основании решения первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 4 марта 2020 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и части второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 4 марта 2020 года, судью Оболонского районного суда города Киева Васалатия Константина Анатольевича отстранили от правосудия.

Отмечается, что срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил В.Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

Уже 13 февраля вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия решила привлечь одного из судей на процессе Константина Васалатия к дисциплинарной ответственности, отстранив его от работы на полгода.

В августе Константин Васалатий был снова отстранен от исполнения обязанностей судьи сроком на полгода.

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