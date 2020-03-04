Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина, 4 портфеля вакантны

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Так, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины станет Михаил Федоров;
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;
Министром социальной политики - Марина Лазебная;
Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;
Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;
Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;
Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;
Министром юстиции Украины - Денис Малюська;
Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;
Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;
Министром здравоохранения - Илья Емец;
Министром финансов Украины – Игорь Уманский.
Шмыгаль отметил, что на данный момент в правительстве еще остается 4 вакантных места, а также есть намерение усилить два направления.