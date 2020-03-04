Мы не будем поддерживать этот цирк и формирование "правительства Януковича", - "Голос"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Фракция "Голос" не будет поддерживать этот цирк и формирование "правительства Януковича". И я прошу каждого, кто сегодня будет голосовать за это правительство, тридцать раз подумать, готовы ли вы голосовать за такие "новые" лица", — заявила член фракции Александра Устинова с трибуны парламента.

По словам Устиновой среди кандидатов в правительство Дениса Шмыгаля люди, которые работали на режим Януковича.

"Нам пытаются продать как новое лицо нового министра охраны здоровья, который уже был министром охраны здоровья во времена Януковича, нам пытаются расскать, что новое лицо — господин Гутцайт, которого вы выгнали из списка, который у вас шел 81 м номером, потому что был слишком "зашкваренным", потому что у него бизнес в России, его бизнес-партнеры — это люди, которые воюют в российской армии , офицеры российской армии... Господин Уманский в свое время подписал 79 млн грн., которые были переданы компании Саши Януковича, которые потом были выведены, а должны были пойти на строительство "Охматдета"... У нас министр соцполитики — это человек, которого назначал Виктор Янукович на должность главы службы занятости", — сказала Устинова.

По ее словам, стыдно голосовать за министра внутренних дел Арсена Авакова после дела Шеремета и издевательства над волонтрами.

После выступления Устиновой депутаты фракции, стоявшие возле трибуны, покинули зал заседаний.

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Ранее "Голос" потребовал поименного голосования за каждого кандидата на должность министра в новом правительстве. "Мы как фракция "Голос" требуем, чтобы голосование и представление правительственных министров происходило поименно. По каждому министру с представлением программы, с конкретными понятными их предложениями", — заявлял глава "Голоса" Святослав Вакарчук.