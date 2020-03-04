Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Венгрии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Премьер-министр Виктор Орбан сообщил: "У нас есть первое зараженное лицо, точнее сразу два, которых нам пришлось госпитализировать. У них пока нет симптомов, но факт заражения подтвержден".
Иран является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса за пределами Китая, где вспышка началась в конце прошлого года.
Студенты отправились домой на иранский Новый год, и один из них решил провериться, не заразился ли он, сказал Янош Славик, глава Национального института инфекционных заболеваний.
Он отказался уточнить, в каком заведении учатся студенты. Жена одного из студентов и подруга другого были изолированы.