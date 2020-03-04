Посадки топ-чиновников - это ответственность антикоррупционных органов, на среднем уровне - были, - Рябошапка

Об этом он сказал во время отчета в Верховной Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Рябошапки, Офис генпрокурора убрал "прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела".

"Это раздражает решал разного рода. Не только в центре, но и в регионах - потому что местные князьки тоже теряют свою неприкосновенность", - сказал генпрокурор.

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"Другое, в чем нас обвиняют - якобы отсутствие посадок. Если взять топ-коррупцию, то все в этом зале знают, что создана отдельная антикоррупционная структура - НАБУ и САП, и Антикоррупционный суд, отвечающие за так называемые топ-посадки. Все так же в этом зале знают, что Офис генерального прокурора не влияет на эту антикоррупционную структуру", - добавил он.

Однако, по словам Рябошапки, если говорить о коррупции среднего уровня, то были достигнуты следующие результаты:

"За 6 месяцев, с сентября, 676 производств было передано в суд, 870 человек фигурирует в этих процессах, 250 коррупционеров таки получили свой приговор. То есть посадки есть".

"Мне было довольно странно узнать, что есть претензии к Офису генерального прокурора, что мы якобы блокируем, не расследуем дело погибшей Екатерины Гандзюк. Я не буду оправдываться, вчера отец Екатерины обратился с открытым письмом к президенту Украины и он все об этом сказал", - добавил генпрокурор.

Напомним, отец Екатерины Гандзюк призвал Владимира Зеленского не увольнять Руслана Рябошапку. Виктор Гандзюк боится, что если генпрокурора отправят в отставку, его преемник "сольет" дело об убийстве активистки, списав все на "попередників".

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