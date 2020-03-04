Экономический рост, равноправные отношения с МВФ, реформа налоговой и таможни, - Маркарова рассказала о главных достижениях на посту министра финансов

Текст с итогами работы она опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Среди своих достижений экс-министр отметила устойчивый экономический рост.

"Нам удалось избежать дефолта, остановить падение экономики и обеспечить рост ВВП 16 кварталов подряд. Мы уже четыре года неуклонно придерживаемся бюджетного кодекса. ... Мы уменьшали дефицит государственного бюджета с 4,9% ВВП в 2014 году до около 2,0% ВВП в 2019 и 2020 годах", — написала она.

Маркарова гордится прозрачностью информации о публичных финансах, введением элементов среднесрочного бюджетирования и предсказуемой долговой политикой. Отношения с международными партнерами она назвала "сильными и равноправными".

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"МВФ был и остается надежным партнером Украины, в тяжелые моменты предоставлял финансирование для страны, и сейчас готов дальше активно помогать в реализации реформ... Новая трехлетняя программа EFF на 5,5 млрд долл согласована в конце прошлого года на staff level: большинство предыдущих мероприятий выполнено. Выход с ней на Совет открывает дополнительное финансирование бюджета от ЕС (500 млн евро) и Всемирного Банка до 1,0 млрд долл. США)", – написала она.

Экс-министр упомянула реформу налоговой службы и таможни. "Скоординированные и громкие атаки со стороны коррупционеров, конвертаторов, контрабандистов и отмывателей средств только подтвердили, что мы на правильном пути", — считает Маркарова.

Также среди своих достижений она отметила рост прибыльности государственных банков, создание Фонда стартапов, программу "Доступные кредиты 5-7-9%" и прогресс в делах против России в международных судах. Министерство финансов, которое она оставляет преемнику, Маркарова назвала институционально сильным.

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"Обещаю помогать вам как небезразлична гражданка и налогоплательщик. Потому что есть принципы, которые остаются неизменными независимо от должностей и мест работы", — подытожила она.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Парламент назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовал за новый состав правительства.

Министерство финансов вместо Оксаны Маркаровой возглавит Игорь Уманский.

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