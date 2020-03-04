Моей отставки хочет один олигарх, который организует мероприятия у НАБУ, парламента и Кабмина, - Сытник о резонансных делах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Сытник во время выступления в Верховной Раде

Он заявил: "У парламента стоят фуры стоят люди, которые оплачиваются олигархом, который сейчас находится за границей, который похитил 1 млрд 200 млн гривен и вместо того, чтобы эти деньги вернуть в бюджет, организует мероприятия у НАБУ, у парламента, у правительства .

Все вы знаете, какой олигарх осуществляет медийную поддержку всех этих мероприятий. Олигарх организует сбор подписей в парламенте ".

Когда Сытник говорил об этих действиях, его из зала пытались перебивать некоторые депутаты. Директор НАБУ продолжил говорить о делах ПриватБанка.

Он рассказал, что сейчас эти дела находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает на недалекое будущее принятия решений.

Далее Сытник рассказал о деле Укрнафты. По его словам, сейчас идет процедура согласования подозрений в этом деле, в том числе в отношении чиновников"

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