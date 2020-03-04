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04.03.20 21:51

Проект закона "О всеукраинском референдуме" вынесен на общественное обсуждение

Общественное обсуждение законопроекта "О всеукраинском референдуме" продлится до 18 марта 2020 года включительно.

законопроект,референдум

На основании распоряжения председателя Верховной Рады от 13 января 2020 №2 с целью подготовки согласованных предложений по совершенствованию действующего законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии была создана Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

По результатам заседаний этой рабочей группы было принят первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект закона Украины "О всеукраинском референдуме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук

Теперь документ обнародуется и выносится для общественного обсуждения.

Предложения и замечания к законопроекту принимаются до 18 марта включительно в электронном виде на электронный адрес: nationalreferendum@ukr.net.

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме.

В Верховной Раде подготовили финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме 17 февраля. 25 февраля первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о всеукраинском референдуме проанализируют иностранные эксперты.

Также читайте: Законопроект о референдуме внесут на этой сессии парламента, - Разумков

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