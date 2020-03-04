При обстреле наемниками РФ Новоселовки из 122-мм артиллерии был поврежден и загорелся газопровод, - пресс-центр ОС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку с Новоселовкой, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", - говорится в сообщении.





В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

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Отмечается, что жилые дома гражданского населения находятся совсем рядом от места падения снарядов.

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