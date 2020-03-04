Милованов рассказал, почему отказался от должности в новом Кабмине

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Милованов пояснил, что он сам и его команда приходили на работу в министерство с четким пониманием того, что нужно делать.

"Мы перезапустили государство впервые за многие годы. Мы начали создавать изменения, которые недавно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), изменение коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций", — написал он.

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Экс-министр отметил, что верит в рыночную экономику и развитие институтов, в равные правила игры для всех и конкуренцию, в минимальное вмешательство государства в экономику.

"Сейчас происходит процесс трансформации. Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным)", — пояснил Милованов.

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Он добавил, что надеется, что важные реформы не будут свернуты.

Ранее СМИ сообщили, что Милованов отказался от должности министра аграрной промышленности в новом Кабмине. Позднее эту информацию подтвердил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко.

В среду, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

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