США и Украина согласовали новый проект в сфере киберзащиты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам встречи с представителями Государственного департамента США сообщил в Twitter. заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

В результате киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 млн долларов.

"Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам 3-го раунда украино-американских киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью 38 млн долларов", - написал Божок

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