Крымские татары, незаконно удерживаемые в местах несвободы на территории РФ, не получают необходимого лечения, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Несколько часов назад в помещении "Южного окружного военного суда", где проходит заседание по делу так называемой "Второй Бахчисарайской группы" "Хизб ут-Тахрир" украинским политзаключенным стало плохо: поднялась температура и появилась сильная боль в мышцах… Их адвокаты просили перенести сегодняшнее судебное заседание и предоставить необходимую медицинскую помощь, ведь у троих политзаключенных Сервера Мустафаева, Мемета Белялова и Сейрана Салиева со вчерашнего дня резко повысилась температура тела до 40 градусов, началась нестерпимая головная боль и слабость по всему телу. Однако медицинские работники пенитенциарного учреждения, в котором сейчас незаконно удерживаются граждане Украины, ограничились жаропонижающей инъекцией и выдали справку об удовлетворительном состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для участия в судебном заседании и следственных действиях. Несмотря на это, российский суд только вызвал скорую помощь, после чего судебное заседание продолжилось", - говорится в ее сообщении.

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Украинский омбудсмен подчеркнула, что российские суды уже неоднократно нарушали права украинских граждан.

"Обращаюсь с требованием к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой прекратить пытки граждан Украины, способствовать проведению полного медицинского обследования, а также обеспечить предоставление квалифицированной медицинской помощи незаконно удерживаемым крымским татарам", - подытожила Денисова.

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