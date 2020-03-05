Бомбометания по морским целям и нанесение ракетного удара по десантному отряду кораблей, - оккупанты провели в Крыму учения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"С экипажами самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота во взаимодействии с корабельными силами проводится плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям", - говорится в сообщении.

Учения оккупантов проходили в три этапа.

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"В ходе первого этапа учения технический и летный состав многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и самолетов-разведчиков Су-24МР провели предполетную подготовку и тренировочные полеты с выполнением элементов совместного пилотирования в парах и звеньях. На втором этапе ЛТУ летчики во взаимодействии с экипажами ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" и ракетного катера "Шуя" провели тренировку по уклонению от условного применения моряками переносных зенитных комплексов с использованием тепловых ловушек, а затем выполнили условные бомбометания по морским целям", - говорится в сообщении.

На завершающем этапе учений планировалось "нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника с применением нестандартных тактических приемов".

Всего в маневрах задействовано порядка 15 самолетов, в том числе Су-30СМ, Су-24М и Су-24МР из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

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