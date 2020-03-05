Чрезвычайное положение из-за коронавируса ввели в американском Лос-Анджелесе

Все шесть случаев - это заражение через контакт с лицами, которые были за границей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Три случая заражения обнаружили у людей, прилетевших из северной Италии, один - человек, который был в командировке за рубежом, еще два - члены семьи, которые контактировали с человеком, приехавшим из-за границы и уже инфицированным.

Об этом на брифинге в Лос-Анджелесе заявили представители департамента здравоохранения и мэр города Эрик Гарсетти.

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Один из пациентов госпитализирован, пятеро - изолированы в собственных домах. Чиновники оставили в тайне информацию о том, в каких частях города находятся пациенты.

Городские власти а также работники департамента здравоохранения региона сообщили об объявлении чрезвычайного положения. Это означает, что теперь увеличится количество жителей, которых будут проверять на COVID-19, а также о том, что все медицинские учреждения, городские власти а также жители должны находиться в состоянии готовности.

"Провозглашение чрезвычайного положения - это консолидация наших усилий и кооперация чтобы придерживаться эффективной стратегии в борьбе с распространением вируса. Это провозглашение не является паникой с нашей стороны, а заявление о том, что мы готовы", - рассказывает Кэтрин Баргер, руководитель региона Лос-Анджелес.

Кэтрин Баргер предупреждает: с увеличением количества людей, которые пройдут проверку на вирус, неизбежно увеличится число тех, у кого обнаружат COVID-19.

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Чиновники призвали мыть руки, избегать людных мест и не общаться с незнакомцами.

Всего в городе зафиксировано уже 7 случаев. Передача вируса состоялась через непосредственный контакт, заявляют работники здравоохранения региона.

Напомним, в Калифорнии на прошлой неделе чрезвычайное положение объявили в Сан-Франциско, где пока не выявлено ни одного случая заражения, и регионе Оранж Каунти, где стало известно о трех инфицированных вирусом.