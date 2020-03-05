Один нардеп из "Слуги народа" проголосовал против нового Кабмина

"Голосую против! Не против нового правительства! А против отдельных старых министров в нем! И против голосования "пакетом"!", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию нардепа в Facebook.

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Отметим, что по данным сайта ВР, за новое правительство проголосовали 228 "слуг народа", 10 членов фракции отсутствовали, двое не голосовали, семеро воздержались, а один - нажал кнопку "против".

Против назначений проголосовали "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Батькивщина" - воздержалась. А "Голос" просто покинул зал заседаний.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком. За соответствующее решение проголосовали 353 нардепа, 40 воздержались. Против не было подано ни одного голоса.

Парламент назначил премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовал за новый состав правительства.

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