Украинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби

Проект носит название Dream Gap, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Mattel.
"Мы знакомим девушек с историями женщин из всех слоев общества, чтобы показать им, что они могут стать кем угодно", - сообщают в компании. Создатели коллекции стремятся вдохновить как можно больше девушек.
Каждая из кукол - прототип успешной женщины из сферы спорта, культуры, искусства, моделинга, политики и науки.
Кроме олимпийской чемпионки Ольги Харлан, прототипами для коллекции послужили несколько десятков моделей, в частности художница Фрида Кало, математик Кэтрин Джонсон, пионер авиации Амелия Эрхард и другие.
"Будучи маленькой девочкой, я всегда мечтала о своей кукле Барби. И она у меня была, как и у большинства девочек. Но я даже и подумать не могла, что когда то сама стану куклой Барби! Безумно рада, что смогла мотивировать легендарный бренд для создания этой красотки", - написала спортсменка в Instagram.