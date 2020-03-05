С 7 марта по 31 мая на части улицы Пушкинской в Киеве перекроют движение в связи с капремонтом, - КГГА. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КК "Киевавтодор".
Во время ремонта движение на части улицы будет перекрыто. Однако жители улицы Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону.
Объехать перекрытую участок можно по маршрутам:
ул. Л. Толстого - ул. Владимирская - б-р Т. Шевченко - ул. Пушкинская;
ул. Васильковская - ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого - ул. Пушкинская.
Работы продлятся до конца мая, но по возможности движение восстановят ранее.
"Коммунальная корпорация просит прощения за неудобства", - сказано в сообщении.