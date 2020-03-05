Число жертв коронавируса в Китае достигло 3 012 человек, инфицированных - 80,4 тыс., - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 012 человек, зарегистрировано 80,409 тыс. случаев заболевания.

Все случаи смерти зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй, из них 23 скончались в административном центре провинции городе Ухане.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2,902 тыс. человека, заболели 67,446 тыс. По состоянию на утро четверга, 40,5 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 25,4 тыс. человек, состояние 6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 52 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 156 случаев заболевания: в Гонконге - 104 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 42 (один случай смерти).

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На состоявшемся накануне заседании постоянного комитета политбюро ЦК Компартии Китая председатель КНР Си Цзиньпин отметил положительные тенденции в области преодоления инфекции и восстановлении нормальной производственной деятельности.

В то же время, он подчеркнул, что "необходимо четко осознавать, что ситуация в области борьбы с эпидемией и сфере социально-экономического развития остается сложной", обратив внимание в первую очередь на обстановку с распространением заболевания в Хубэе в целом и Ухане в частности.

По словам китайского руководителя, риск новых всплесков заражения коронавирусом в других районах страны все еще остается высоким, в связи с этим "нельзя снижать бдительность, нельзя снижать уровень профилактических мер".

Си Цзиньпин потребовал активизировать международное сотрудничество в области борьбы с эпидемией, чтобы Китай играл роль государства с высокой степенью ответственности".