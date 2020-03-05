"Никто никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - Рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно того, что от меня требовали подписать подозрения - это неправда. Никто никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - заявил Генпрокурор, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

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Рябошапка посоветовал обращаться за комментариями к председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, который высказал предположение, что причиной отставки Генпрокурора в том числе является неподписание подготовленных подозрений Петру Порошенко.