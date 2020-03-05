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05.03.20 09:04

Давайте продолжим укреплять литовско-украинские связи во всех сферах, - глава МИД Линкявичюс о новом Кабмине

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил Дмитрия Кулебу с назначением главой МИД Украины, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Вадимом Пристайко на его новой должности.

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Об этом Линкявичюс написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо вам, В. Пристайко, за дружбу во время пребывания на посту министра иностранных дел Украины, с нетерпением жду продолжения сотрудничества в новом качестве. Поздравляю Дмитрия Кулебу, давайте продолжим укреплять литовско-украинские связи во всех сферах, а также будем готовиться к 4-й Конференции по реформам в Украине в Вильнюсе (запланирована на июль. - Ред.)", - отметил глава МИД Литвы.

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В ответной подписи к твиту Кулеба поблагодарил Линкявичюса, подчеркнув, что двусторонние отношения будут поддерживаться в "хорошем темпе".

Давайте продолжим укреплять литовско-украинские связи во всех сферах, - глава МИД Линкявичюс о новом Кабмине 01

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