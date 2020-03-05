Мы услышали новые имена, однако нам неизвестно, будут ли эти люди продолжать политику реформ, - Хербст о ротациях в Кабмине

Такую оценку в комментарии Укринформу высказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр Атлантического совета в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

"Мы услышали новые имена (министров. – Ред.), однако нам неизвестно, будут ли эти люди продолжать политику реформ", - отметил дипломат.

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В то же время он подчеркнул, что у Президента Зеленского и парламентского большинства, которые сформировали предыдущее правительство, имеется хороший - "хотя и не идеальный" - опыт внедрения необходимых преобразований во многих сферах.

"Поэтому мне трудно представить, что они возьмут и изменят курс и начнут удаляться от запланированных реформ", - заметил Хербст.

В этом контексте он уточнил, что все необходимые для Украины шаги очень четко оформлены, в частности, в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Мы знаем, что и у Евросоюза, и у Соединенных Штатов в этом вопросе очень сходные взгляды", - добавил бывший посол.