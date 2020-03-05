Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отставку Рябошапки

Об этом сообщается в повестке дня, опубликованной на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

В ходе сегодняшнего пленарного заседания Верховна Рада планирует продолжить рассмотрение во втором чтении проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 2178-10.

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В 18.30 состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором народные депутаты рассмотрят проект постановления о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке, № 3154.