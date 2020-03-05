COVID-19: У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер, на борту которого 3 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу. Однако команде пришел указ срочно вернуться в порт отправления. Причина - у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался.

Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту теперь есть симптомы гриппа.

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На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус, чтобы проверить людей, которые могли контактировать с зараженными, и тех, кто чувствует недомогание.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.

У компании Princess Cruises уже были проблемы с коронавирусом. У берегов Японии на изоляции находился лайнер Diamond Princess, COVID-19 зафиксировали у более чем 700 пассажиров, четверо из них - украинцы.