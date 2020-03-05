СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и предотвратила несколько терактов со стороны "Л/ДНР", - Баканов

Об этом заявил Председатель СБУ Иван Баканов после своего выступления в Верховной Раде 4 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Главная задача спецслужбы - ловить не мелких мошенников, а заботиться о национальной безопасности страны. И наши результаты как раз подтверждают действенность новых подходов. Были ли попытки устроить террористические акты? Конечно. нейтрализовали ли их? Да", - сказал Иван Баканов.

Он отметил, что теракты готовились представителями так называемых "Л / ДНР".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За полгода СБУ конфисковали контрабанды на 140 млн грн: осуждены 29 человек, - Баканов

"Например, 5 лет лишения свободы получил гражданин, который планировал взрыв в жилом массиве Запорожье. А в начале этого года в Харькове предотвратили покушение на украинского разведчика. Преступник хотел не просто убить военного, но нанести максимальный вред другим людям. Поэтому заложил взрывчатку прямо в подъезде многоквартирного дома. Представляете количество возможных жертв?", - подчеркнул глава СБУ.

Всего за последние полгода СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности. 34 - по факту создания террористической организации, 14 - по признакам совершения террористических действий.

"Особое внимание следует обратить на задержание в Украине одного из лидеров "Идил" по кличке Аль Бара Шишани. Есть и другие успешные примеры. Мы делаем все возможное, чтобы украинцы могли чувствовать себя в безопасности - без страха ездить в транспорте, водить детей в школу или в детский сад", - добавил Иван Баканов.