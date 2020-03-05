Новый закон "О СБУ" поможет сделать спецслужбу более современной и эффективной, - Баканов

Об этом он заявил во время своего выступления в парламенте 4 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены. Это - современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать любую угрозу в зародыше. Верю, что в этом нам поможет новый закон "О Службе безопасности Украины", проект которого должен поступить в парламент в ближайшие дни", - отметил глава СБ Украины.

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Он подчеркнул, что отечественная спецслужба уже меняет подходы к работе. И это доказывают результаты по разным направлениям.

"Во-первых, мы изменили подход в работе Службы безопасности Украины от реактивного к проактивному - реагируем не по факту совершения преступления, а стараемся предотвратить его. Ввели риск-ориентированный подход в оперативно-следственной работе СБУ. Но для системного реформирования нужен новый закон", - заявил Иван Баканов.

Председатель СБ Украины отдельно отметил, что готов к диалогу относительно новых задач и полномочий Службы, ее качественного реформирования: "Мы обязательно найдем компромисс при обсуждении нового закона "О СБУ" в ВР. Но я точно не готов к действиям, которые даже теоретически могут сделать службу хотя бы на 1 процент менее эффективной".

Глава СБУ призвал отдельных политиков не спекулировать на теме государственной безопасности. "Для тех, кто надеется за счет различных манипуляций отвлечь внимание от собственных нарушений закона, хочу напомнить фразу времен Древнего Рима - безнаказанность бывает только временная", - добавил Иван Баканов.