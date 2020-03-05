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05.03.20 11:22

Многие проекты не закончены. Будем обсуждать формат моей дальнейшей работы в Кабмине, - Дубилет

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что проекты, которые он начал в правительстве, не завершены, и поэтому он планирует обсудить формат своей дальнейшей работы.

дубилет

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничто так не огорчает, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - отметил экс-министр.

Напомним, вместо Дубилета в новом правительстве назначили Олега Немчинова.

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4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства. В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Многие проекты не закончены. Будем обсуждать формат моей дальнейшей работы в Кабмине, - Дубилет 01

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