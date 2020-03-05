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05.03.20 11:24

Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Полтавскую область.

Глава государства ознакомится с ходом строительства первой бетонной автодороги в Украине Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и реконструкцией приемного отделения Полтавской областной клинической больницы под отделение неотложных состояний, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Видео: Ознакомление Президента Украины Владимира Зеленского с ходом реализации проекта "Развитие автомобильной дороги Н-31" и презентация проектов "Большого строительства" в Полтавской области.

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Кроме того, Президент встретится с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Также Владимир Зеленский посетит Медицинский центр Национальной гвардии в пгт Новые Санжары, где находятся на обсервации украинцы и иностранные граждане, эвакуированные из Китая.

Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП 01
Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП 02

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