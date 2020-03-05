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05.03.20 11:26

Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин

Постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке политически мотивировано фракция "Голос" голосовать за него не будет.

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Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Постановление об отставке генпрокурора фактически подменяет понятия. Оно полностью непрофессиональное и полностью политическое", - подчеркнул он.

По словам Юрчишина, большинства приписываемых Рябошапке провалов на самом деле не существует.

"Прокурору приписывают вину в том, что за господина Альперина, так называемого "короля контрабанды", внесли залог - это решение принял суд, генпрокурор не имеет к этому никакого отношения. Точно также вменяется то, что по делу Кати Гандзюк фактически нет никаких продвижений - это неправда. После назначения Руслана Рябошапки как раз началась активизация: экстрадиция Левина из Болгарии, начался судебный процесс над Мангером и Павловским - то есть над всеми фигурантами дела", - объяснил он.

Юрчишин подчеркнул, что в отставке Рябошапки заинтересованы депутаты "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые представляют интересы финансово-промышленных групп, поскольку реформа прокуратуры, начатая действующим генпрокурором, рушит их схемы и систему влияния.

Также во фракции "Голос" считают постановление "политической расправой" и поддерживать его отказываются.

"Ни в коем случае партия "Голос" не будет поддерживать отставку Руслана Рябошапки. Мы имеем чрезвычайно большое количество вопросов к нему, но та аргументация, которая приводится в постановлении, четко показывает - это политическая расправа", - добавил Юрчишин.

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

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