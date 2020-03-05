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05.03.20 11:44

В ближайшее время полицию можно будет вызвать через мобильное приложение My Pol, - Аваков

Создание приложения осуществляется в рамках общей государственной программы диджитализации страны.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы будем презентовать мобильное приложение My Pol. Каждый сможет воспользоваться им и вызвать полицию уже в ближайшее время", - сказал он.

Кроме того, Аваков сообщил, что его ведомство продолжает работу над внедрением информационной системы видеонаблюдения "Гарпун", к которой уже подключено более 2 тыс. интеллектуальных камер с возможностью распознавания автомобильных номеров. Система способна анализировать полученную с камер информацию для выявления правонарушителей.

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