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05.03.20 12:04

"Батькивщина" не будет поддерживать отставку Рябошапки. Пусть сами занимаются разборками между различными группировками "Слуги народа", - Соболев

Народный депутат от фракции "Батькивщины" Сергей Соболев заявил, что их фракция сегодня не поддержит отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Об этом он сказал в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.

"Мы сказали, что мы не принимаем участие, и мы не принимали участие в сборе подписей. Разборки, которые идут между различными группировками "Слуги народа" - пусть сами этим занимаются ", - сказал Соболев.

По его словам, увольнение Рябошапки не поддержат, потому что "на сегодняшний день нет тех маркеров, по которым уже можно оценить работу того или иного силовика".

"То, что сейчас происходит - не оценка деятельности Рябошапки, или Генеральной прокуратуры, это разборки, которые идут в середине "Слуги народа" - кто кого поддержит, не более того", - сказал Соболев.

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Он также считает это вмешательством в работу правоохранительных органов.

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

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