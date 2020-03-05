Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.03.20 12:18

Кабмин согласовал назначение Корчинского руководителем "Центрэнерго"

Кабмин принял распоряжение о согласовании назначения Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго".

Кабмин согласовал назначение Корчинского руководителем "Центрэнерго"

Соответствующее распоряжение № 205-р опубликовано на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Корчинского Александра Сигизмундовича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в документе.

Читайте также: Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго", - ФГИ

26 декабря тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

Вчера выступая в Раде в преддверии своей отставки, Гончарук заявил, что увеличение критики в отношении его политики связано со сменой менеджмента госкомпаний, в частности - "Центрэнерго".

Как сообщал "Интерфакс-Украина", 28 февраля окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100