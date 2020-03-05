Кабмин согласовал назначение Корчинского руководителем "Центрэнерго"

Соответствующее распоряжение № 205-р опубликовано на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Корчинского Александра Сигизмундовича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в документе.

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26 декабря тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.

Вчера выступая в Раде в преддверии своей отставки, Гончарук заявил, что увеличение критики в отношении его политики связано со сменой менеджмента госкомпаний, в частности - "Центрэнерго".

Как сообщал "Интерфакс-Украина", 28 февраля окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр